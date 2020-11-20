شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الطريق الزراعي بعد توقفه إثر انقلاب سيارة نقل في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة المرور المنوفية بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، من إعادة فتح طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مزلقان عرب الرمل في نطاق الوحدة المحلية، عقب انقلاب سيارة نقل محمله بالحديد أمام المزلقان.

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، لودر كبير لنقل الحديد من الطريق العام لفتح حركة السيارات مرة أخرى لتحقيق السيولة المرروية، وتم فتح الطريق بشكل جزئي أمام حركة السيارات. تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينه قويسنا أعمال إخلاء طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان قرية عرب الرمل مركز قويسنا بعد انقلاب السيارة، وتسيير حركة المرور بإحضار لودر كبير لنقله وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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