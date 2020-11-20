شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله للإعادة في انتخابات النواب.. «صحة المنوفية» تنفي وفاة مرشح قويسنا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع وقويسنا، داخل مستشفى بركة السبع العام، وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة أن المرشح وصل المستشفي متوفيا.
فيما جاء في تقرير مستشفى بركة السبع المركزى أن سبب وفاة مندور، هو توقف مفاجئ في عضلة القلب، ونفت مديرية الصحة في المنوفية أن تكون الوفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن المهندس منير مندور نجح في الوصول إلى جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بعد حصوله على 21 ألفا و304 أصوات.
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