81% من القراء يطالبون بتجنب القضايا المثيرة للفتن بعد جدل زواج المسلمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتجنب القضايا المثيرة للفتن بعد جدل زواج المسلمة بغير المسلم، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتجنب القضايا المثيرة للفتن بعد جدل زواج المسلمة بغير المسلم. وأيد 81% من القراء الأصوات المطالبة بتجنب القضايا المثيرة للفتن بعد جدل زواج المسلمة بغير المسلم،، بينما عارض 19% من القراء الأصوات المطالبة بتجنب القضايا المثيرة للفتن بعد جدل زواج المسلمة بغير المسلم.

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