شكرا لقرائتكم خبر عن قطاران أسبوعيا للشباب من القاهرة إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعالم التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم قيام رحلتين أسبوعيا لقطار الشباب من القاهرة إلى الأقصر وأسوان ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتعريف الشباب بمعالم مصر التاريخية، حيث سيستمر تشغيل رحلات قطار الشباب أسبوعيا حتى 7 إبريل المقبل.

ويسافر عبر قطار الشباب مجموعات من الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان لتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة ولطلاعهم على معالم مصر التاريخية والأثرية، حيث يتكون القطار من عربات درجة ثانية مكيفة.

ويقوم قطار الشباب بـ 40 رحلة ذهاب وعودة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2020 حتى 7 إبريل 2021، بهدف إتاحة للشباب التعرف على المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.

كان الفوج الأول تحرك عبر أول رحلة بالأمس وشارك في الفوج الأول من قطار الشباب للأقصر وأسوان عدد 420 شاب وفتاة قدموا للاشتراك في الفوج الأول من القطار من خلال البوابة الإليكترونية لوزارة الشباب والرياضة.