شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثانى يحتفل بعيد ميلاده مع أرثوذكس كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، مطار القاهرة يوم السبت الموافق 21 نوفمبر في طريقه لإيبارشية كينيا، للاحتفال بعيد ميلاده الذى يوافق 25 نوفمبر 1954.

وقال الأنبا نقولا مطران طنطا والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، سيرافق البابا ثيودروس الثاني في جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا والوكيل البطريركي في اليونان، مشيرا إلى أنه في 25 نوفمبر يحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في أفريقيا، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا، كما أن هذا اليوم يوافق عيد العظيمة في الشهداء القديسة كاترين السينائية.

وانتخب البابا ثيودروس الثاني من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، في 9 أكتوبر الماضى، كانت أول مرة يتم انتخابه فى 9 أكتوبر 2004.

وقد تولي البابا ثيودروس عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية فى 24 أكتوبر 2004 فى كنيسة بشارة والدة الإله المقدسة فى الإسكندرية، بحضور العديد من الرئيسيات وممثلي جميع الكنائس، والثقافية، والقادة السياسيين في مصر واليونان وآلاف المسيحيين.