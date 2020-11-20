أخبار مصر | طقس اليوم الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس اليوم الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: