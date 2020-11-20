شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية حتى الأحد.. تعرف على طقس الـ 3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار، انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المحافظات يصاحبها نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية ذروته اليوم الجمعة وتحسن حالة الطقس وانحسار المطر بعد غدً الأحد .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة أمطار مختلفة الشدة على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية كالآتي :

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) .

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

مدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 15»، الإسكندرية «21 – 17»، قنا «26- 14»، الأقصر «26– 14»، أسوان «27– 15» .

أما غداً السبت فتنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وتشير التوقعات لأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري: ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 50 % تقريباً ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) بفرصة ( 30 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى خليج السويس، نشطة على السواحل الشرقية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 14»، الوجه البحرى «22 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 20»، شمال الصعيد «23 – 14»، جنوب الصعيد «25 – 15» درجة مئوية.

أما بعد غدً الأحد فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري: ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 30 % تقريباً ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 40 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على خليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 15»، الوجه البحرى «23 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 20»، شمال الصعيد «24 – 14»، جنوب الصعيد «26 – 15» درجة مئوية .