شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة غدا لمدة 14 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، غدًا السبت، انقطاع فى مياه الشرب لمدة تصل إلى 14 ساعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لتنفيذ أعمال بكبارى بمنطقة الحى العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع احمد الزمر والميثاق، سوف يتم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الحي العاشر - الحى السويسرى - صقر قريش - ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت الموافق 21-11-2020 وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.