تعرف على تفاصيل وشروط الحصول على شهادة التحول الرقمى لطلاب الدراسات العليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة حصول طلاب الدراسات العليا على شهادة التحول الرقمى، كشرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه). وتتضمن هذه الخطوة ضرورة اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً أساسياً لمنح أى شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية. ويستعرض ”الخليج 365” تفاصيل برنامج وشهادة التحول الرقمى: - تتكون الشهادة من 7 برامج على أن يكون (5) برامج أساسية و(2) برنامج اختيارى من باقى البرامج . إجمالى أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا . استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي . يُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج . أما في حالة رسوب الطالب، يتم إعادة الاختبار ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج، وتكون مدة صلاحية الشهادة (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبارات جديدة . تكلفة الحصول على الشهادة لطلاب الدراسات العليا (840 جنيها) فقط لكل متدرب، شاملة تكلفة الشهادة المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون تكلفة البرنامج الواحد (120 جنيها) فقط.

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