شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 6 قواعد يجب تطبيقها للحماية من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 قواعد يجب تطبيقها للحماية من عدوى كورونا حيث تضمنت البقاء في المنزل في حالة ظهور أى أعراض مع الاتصال بالخط الساخن 105 بالإضافة إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بترك مسافة لا تقل عن متر فضلا عن الابتعاد عن التجمعات.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتنضيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات مع الاستمرار في غسيل اليد داخل وخارج المنزل بالإضافة إلى ارتداء الكمامة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.