شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات المرور للوقاية من حوادث الشبورة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، العديد من النصائح الإرشادية لقــائـــدي السيــــارة حرصا على سلامتهم أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق، ومنها :
1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية
2- ضرورة إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت
3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير
4- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها
5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح بة الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به
6- استعمل مساحات المطر
7- استخدم آلة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
8- عدم التوقف في منطقة الشبورة
9- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث
التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر
10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة
11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك
12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء
13- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى
14- رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل الي اسرتك سالما
15- عند وجود أعطال أو لا قدرالله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000
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