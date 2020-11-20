شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ترقيم وتسجيل 138210 رأس ماشية وتأمين 52 ألف حيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضى قد بلغت (138,210) حيوان، بينما بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة (52,950) حيوان.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ" الخليج 365"، عليه، أن الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى بالاشتراك مع الجهات المعنية تقوم بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان، ومنع انتشار الأمراض الوبائية، والمحافظة على صحة الانسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للانسان، وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى :

موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وإنتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التامين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب .

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

وأوضح التقرير، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى، أعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أن هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.