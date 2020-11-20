شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 49 مسجدا اليوم وارتفاع العدد لـ501 مسجد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 49 مسجدا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه فى 81 يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة.

وقالت الوزارة إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط , إنما يأتى الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها قصد نشر الفكر الإسلامى الوسطى الرشيد وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أى سيطرة على بيوت الله (عز وجل).

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة كما يلى:

مديرية أوقاف أسيوط..



1. الشهداء – صنبو - مركز ديروط

وزارة الأوقاف

2. الكلابوه – مدينة أبنوب - مركز أبنوب

وزارة الأوقاف

3. حسن يوسف – الأكراد – مركز الفتح

وزارة الأوقاف

4. محمد بك البشلى – صنبو –مركز ديروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

5. الشهداء – المطاوعة – مركز يروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

6. عباد الرحمن – خارمة- مركز ديروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

7. مالك الملك – نجع خضر – مركز ديروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

8. الانصار – أبو كريم – مركز ديروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

9. الوسية – بنى هلال – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

10. الدراوشة – مدينة القوصية – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

11. الجليل – قرية عنك – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

12. المصطفى – عرب الشريفة – مركز منفلوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

13. السلام – بنى عدى البحرية – مركز منفلوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

14. فجر الإسلام – كفر الواصلين – القبابات أطفيح

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

15. الإمام – خلف الغاز- الوراق

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

16. الحرمين – المنطقة السادسة – ابنى بيتك – قطاع هـ - 6 أكتوبر

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

17. نور الدين – دهمرو - مغاغة

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

18. الحق – كوم الحاصل – مغاغة

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

19. نصر الدين طوبار – الاعتزاز 3 - سمالوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

20. الفتح – الولجا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

21. السلام الشرقي

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

22. الرحمن - عزبة أسعد

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

23. التقوى – العتوه البحرية - قطور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف



مديرية أوقاف البحيرة

24. المختار قرية الإمام مالك – وادى النطرون

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

25. الرحمة الكوبرى الروسى – أبو المطامير ثالث

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

26. الرحمة الحرية بشمال التحرير- أبو المطامير ثالث

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

27. عبد الله الصابر- شرنوب – مركز دمنهور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

28. زاوية نعيم – جواد حسنى أبو حمص

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

29. شمس الدين الغربية – ع ثروت – أبو المطاير

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

30. السلام البحرى العزة – شمال التحرير – أبو المطامير

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

31. عبد الفضيل – المسين – الدلنجات

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

32. الطحاوى – جعيف إيتاى البارود

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

33. الرحمة – ع أبو على – الإبراهيمية – إيتاى البارود

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

34. شبل على ماهر – الخط الوسطانى – كفر الدوار

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

35. الرحمن كفر سعد مركز بنها

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

36. السلام – مركز دكرنس

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

37. النور عزبة المصابحة بكفر الترعة الجديد – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

38. أبصاح – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

39. الغباش بالستامونى – مركز بلقاس

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

40. الموافى بكفر الحاج شربينى – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

41. الرحمن الرحيم – شرباص – إدارة فارسكور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

42. عائشة بنت أبى بكر – السنانية – إدارة كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

43. الرحمة – الحى الأول – مج3 دمياط الجديد – إدارة كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

44. الحاجة إفراز- كفر محفوظ - طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

45. نور الإسلام المقريشة - طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

46. فتحى السعد قرية عرفات - طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

47. الوداع قصر الباسل - اطسا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

48. رحيم أحمد رحيم – الجعافرة - اطسا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

49. أبو العباس بالشيخ فضل إدارة جنوب

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف



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