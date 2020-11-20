«أطباء الغربية» تنعى رغدة الدخاخني بـ«طب طنطا» المتوفية بكورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت نقابة أطباء الغربية، الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس مساعد النساء والتولید بكلية الطب جامعة طنطا، والتي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد19». وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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