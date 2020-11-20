شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأزهر يوافق على تفعيل برنامج "فارم دى" الخاص بكلية الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للأزهر على تفعيل برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى) الصيدلة الإكلينيكية (برنامج خاص) بجامعة الأزهر، وكذا لائحته المالية والإدارية، بدءً من العام الجامعي 2020 /2021، مع عرض اللائحة المالية على محمد عبد العزيز، ممثل وزارة المالية بالمجلس الأعلى للأزهر، قبل اعتمادها.

كما تمت الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة الأزهر وجامعة السلطان الشريف على الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام، كما تمت الموافقة على تغيير أسماء الأقسام العلمية بكليات الصيدلة (بنين- بنات) بجامعة الأزهر، طبقًا للائحة الجديدة Pharm D، كما تمت الموافقة على إقرار نظام التعليم عن بعد بجامعة الأزهر، فى المقررات التي تسمح طبيعتها بذلك، على أن يعتد بالاختبارات الإلكترونية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعلى الجامعة تجهيز البنية التحتية والمنصات الإلكترونية للتنفيذ.

كما تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المقترحة من معهد سلفية شافعية سوكورجو بدولة إندونيسيا؛ للتعاون مع جامعة الأزهر فى مجال التعليم وتطوير الطاقة البشرية، كما تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المقترحة من جامعة سيبلاس ماريت بإندونيسيا؛ للتعاون مع جامعة الأزهر، كما تمت الموافقة عدم قيد الطالب الوافد فى الكليات العملية أو الكليات التي تتطلب مصروفات بالعملة الأجنبية ودخول الامتحانات إلا بعد التأكد من جدية الطالب ودفع المصروفات الدراسية المقررة، وكذلك تمت الموافقة على استحداث حالة جديدة للطلاب الوافدين الذين لم ترد لهم الموافقات الأمنية لتصبح (مقيد لحين ورود الموافقة الأمنية)، بدلًا من (مرشح)، و الموافقة على أن يجتاز الطلاب الوافدون الحاصلون على شهادة “زمالة الأزهر” للشهادة الإعدادية والثانوية للبعوث الإسلامية اختبارات ثانوية معاهد البعوث المؤهلة للالتحاق بجامعة الأزهر، و يطبق ذلك على الطلاب الناطقين باللغة العربية.