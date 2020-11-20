شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ دورة الحاسب الآلى الـ 25 للعاملين بالوزارة غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الأوقاف دورة الحاسب الآلى "ICDL" الـ 25 للعاملين بالوزارة بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، غدا السبت، ضمن خطة الوزارة فى التدريب والتأهيل.

وشددت الوزارة على المتدربين الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجده بالأكاديمية.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن عقد دورة خاصة في شئون الفتوى لمدة 3 أيام بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك إيمانًا منها بدور المرأة في العمل الدعوي وبقدرات واعظات الأوقاف العلمية والدعوية المتميزة.

فى سياق متصل، أطلقت وزارة الأوقاف، أمس الخميس، أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والذي يستضيف 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقالت الوزارة إن دورات " الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى"، تأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعى التراكمى المستمر، وفى ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة.