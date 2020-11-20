ماذا يتم فى مثلث ماسبيرو؟.. إنشاء 4 أبراج والبدء فى 3 آخرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر العمل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو بالقاهرة على مدار الساعة، خاصة بعد تكثيف الأعمال لسرعة تسليم المشروع المقرر الانتهاء منه نهاية العام القادم 2021، ويعرض ”الخليج 365” أخر ما تم تنفيذه بمشروع مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل بالقاهرة.. 1. يتم إنشاء 4 أبراج بالجزء المطل على شارع 26 يوليو 2. تم البدء بتنفيذ 3 أبراج أخرى استثمارية بجوار جراج الإذاعة والتليفزيون 3. من المقرر أن يصل ارتفاع هذه الأبراج لـ26 طابقا 4. كل الأبراج بها جراجات بالبدروم منها 3 أدوار تحت الأرض 5. وصل ارتفاع الأبراج لـ10 أدوار بنسبة تنفيذ 62% 6. يتم تشطيب الوجهات والكهرباء بالوحدات بالتزامن مع أعمال البناء 7. الأبراج منهم 2 برج مخصصين للسكان الراغبين في العودة من أهالى المنطقة 8. كل الوحدات الجارى تنفيذها تسلم كاملة التشطيبات 9. أعمال البناء تتم تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية مالكة المشروع 10. من المقرر الانتهاء من المشروع نهاية 2021.

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