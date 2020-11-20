شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد نجاح قرابة 310 آلاف معلم ومعلمة فى اختبارات الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تقدم للترقية قرابة 334 ألف معلم بداية من معلم مساعد حتى معلم خبير وكبير معلمين، نجح منهم قرابة 310 آلاف معلم ومعلمة، موضحا أنه من المقرر أن يصدر قرار بترقية المدرسين الذين اجتازوا الاختبارات قريبا.

وأوضح مجدى أمين أن هناك اهتماما كبيرا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور رضا حجازى، بملف المعلمين سواء على مستوى المهنى بتوفير تدريبات مستمرة للمعلمين أو المادى خاصة بعد الزيادات الأخيرة فى بديل المعلم وحافز الأداء، مشيرا إلى أن المعلم هو عصب العملية التعليمية.



وأشار مجدى أمين إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية وبسبب فيروس كورونا اختبارات إلكترونية للمعلمين المتقدمين للترقى حيث تم تدشين منصة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ويدخل المعلم على الرابط الالكترونى لحجز موعد للتدريب والاختبار" قائلا: أشبه بحجز تذكرة طيران.



وأوضح أمين أنه تم توفير 10 فيديوهات لكل تخصص للمعلمين الذين تقدموا من أجل اجتياز اختبارات الترقى، مشيرا إلى أن الفيديوهات عبارة عن نشاط يدخل عليه للاستفادة منه يوجد عليه 4 أسئلة بواقع 40 سؤال وكان شرطا أن يجتاز المعلم الـ" 40 سؤالا حتى يتخطى مرحلة النجاح والأسئلة كانت عبارة عن مهارات عامة في التدريس كيف يتعامل مع المتعلم ويشتغل على التابلت وبنك المعرفة.



وأكد مجدى أمين، أن باقى الـ" 334 ألف معلم الذين لم يجتازوا الامتحان وفرت لهم الأكاديمية المهنية للمعلمين فرصتين حتى يجتاز الاختبار موضحا أنه تم أيضا توفير مصادر لتدريب المعلمين أون لاين عبارة عن مناهج بى دى إف ومراجع عامة تتعلق بتأهيل المعلم للحصول على الترقى المطلوب، لافتا إلى أن الترقيات الخاصة بالمعلمين من الطبيعى سوف تؤثر على العائد المادى والزيادة التى تم إقرارها وسيتم صرفها فى يناير المقبل لآن المعلم الذين كان وصفه الوظيفى معلم مساعد أصبح بعد الترقية معلم والمعلم أصبح معلم أول وهكذا وبالتالى سوف تختلف فى جدول توزيع الزيادات بإجمالى 50% حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.