شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد "نوات" تتعرض لها المحافظات خلال موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى استعدادها لمواجهة النوات خلال موسم الشتاء الحالى، حيث تم إعلان حالة الطوارىء القصوى على سواحل البحر المتوسط لمواجهتها. وفى التقرير التالى ننشر مواعيد النوات التى تتعرض لها البلاد على مدار العام . وفى التقرير التالى ننشر مواعيد النوات التى تتعرض لها البلاد على مدار العام . 1- "أنواء رأس السنة" تبدأ 2 يناير و تستمر 4 أيام . 2- "أنواء الفيضة الكبيرة" تبدأ 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام. 3- "أنواء الغطاس "تبدأ 19 يناير وتستمر 3 أيام . 4-"أنواء الكرم" 28 يناير وتستمر 7 أيام . 5-"أنواء الشمس الصغيرة" 18 فبراير وتستمر 3 أيام . 6-نوة أنواء السلوم" 2 مارس وتستمر لمدة يومين . 7- "أنواء الحسوم" 9 مارس وتستمر 7 أيام . 8- "أنواء الشمس الكبيرة" 18 مارس وتستمر لمدة يومين . 9- " أنواء عوة وبرد العجوزة" 24 مارس وتستمر 6 أيام . 10-"رياح الخماسين إلى شم النسيم" 23 ابريل . 11- "رياح النقطة " 18 يونيو وتستمر لمدة يومين. 12 – رياح الصليب 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام . 13- رياح الصليبة 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام . 14- "أنواء المكنسة" 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام . 15- "أنواء باقى المكنسة" 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام . 16- "أنواء قاسم " 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام . 17- "أنواء الفيضة الصغرى" تبدأ 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام . 18- نوة "أنواء عيد الميلاد" تبدأ 28 ديسمبر وتستمر يومين وهى شديدة الأمطار.

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