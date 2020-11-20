اليوم.. وزيرا الأوقاف والسياحة يفتتحان مسجد الإمام الشافعي بعد ترميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال اليوم الجمعة مسجد الإمام الشافعي، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان - إن وزير الأوقاف سيلقي الخطبة ويؤم المصلين في صلاة الجمعة بمسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، حيث تدور الخطبة تحت عنوان (الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره).

ويتفقد الوزيران ومحافظ القاهرة، أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي، التي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لـ 49 مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر 2020 حتى الجمعة القادمة، 502 مسجد.