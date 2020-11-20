غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة 14 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (الحي العاشر – الحي السويسري – صقر قريش – ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه )، وذلك اعتبار من الساعة العاشرة صباح غدا السبت الموافق 21-11-2020 وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة في بيان أن قطع الخدمة نظرا لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحي العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.