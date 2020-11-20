اليوم.. مصر للطيران تسير 52 رحلة دولية تقل 5700 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 52 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 5700 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (أديس أبابا، إربيل، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الرياض).

كما تسير 8 رحلات داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5700 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.