بعد إعلان الأرصاد حالة الأمطار.. "الزراعة" تكشف طريقة حماية المحاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية، إن هطول الأمطار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد هي بداية الانكسار الحقيقي للحرارة على كافة المناطق وبداية تحول الأجواء من الخريف إلى الشتاء؛ مشيراً إلي أنه ينتج عنه:"انخفاض في شدة الطاقة الحرارية،انكسار كبير في حرارة الليل، وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار، وزيادة الندى والرطوبة الجوية.

وأضاف فهيم، لمصراوي، أن تحول اتجاهات الرياح تكون في معظمها شمالية غربية الى غربية، محذراً من الانتشار السريع للحشرات حرشفية الأجنحة (ديدان الأوراق والثمار).

وأوضح فهيم، ضرورة وضع "نترات الماغنسيوم" بمعدل من 2 الى 3 كيلو مع مادة "الفولفيك" فى أول رية بعد انتهاء سقوط الأمطار سواء يتم الرى بالغمر أو التنقيط، للحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية.

وتابع رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية، أن زيادة الأمطار قد تسبب ارتباك في امتصاص النباتات لبعض العناصر الهامة مثل الفوسفور بالتحديد.

وأشار إلي أنه يجب علي المزارع تقليل عدد الروي حال تكثيف الأمطار، مضيفاً أنه في بعض الأحيان يتطلب التوقف نهائيا عن الرى خلال فترة تساقط الأمطار للحفاظ على جذور النباتات والمحاصيل، ومقاومة الحشرات والآفات بالطرق الطبيعية، والتى سوف تكثر نتيجة لتذبذب درجات الحرارة.

وفي ذات السياق حذر الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عدم استقرار في الطقس على المحافظات الشمالية وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض كبير فى الحرارة وفقا لتقرير مركز معلومات تغير المناخ التابع للوزارة، لافتاً إلي أن اللجنة الفنية التي شكلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الشهر الماضي تتابع عن كثب نتائج سقوط الأمطار علي الأراضي الزراعية.

وأضاف القرش، لمصراوي، أن تلك اللجنة تولي اهتماما بتلقي الشكاوى في المحافظات الاكثر تأثراً من خلال الوقوف الميداني علي انتشار تلك الآفات الناتجة عن سقوط الأمطار بالتنسيق بين مركز البحوث الزراعية الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

و كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة، نتيجة تغيير الفصول، مما يتوقع أن تتعرض بعض المحافظات لسيول وأمطار رعدية يومي السبت والأحد المقبلين.