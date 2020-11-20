"البحوث الفلكية" يكشف أسباب تكرار الزلازل في شرق القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، عن أسباب حدوث هزتين أرضيتين -"زلازل"- خلال أسبوع في منطقة شرق القاهرة، وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.

وأوضح القاضي في تصريح لمصراوي، أن هذه المنطقة تسمى وادي حدرون، وتقع بين السويس والقاهرة، وهي منطقة نشطة ويحدث فيها زلازل بشكل مستمر، متابعا: لكنها ليست مقلقة ويسجلها المعهد بشكل مستمر ويعلن عن الزلزال المحسوس فقط.

وأشار إلى أن أي منطقة فيها زلازل، وهناك خطة لإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والتوسعات والطرق والكباري فيها، يجب أن نضع في الإعتبار الكود الزلزالي، بمعنى أن المباني التي تنشأ في هذه الأماكن يجب أن تتحمل شدة الزلازل حتى لا يحدث بعد إنشاءها تصدعات ومشكلات.

وأشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يوجه توعيات إلى كل الجهات العامة والمعنية في مجال الإنشاء والتخطيط العمراني سواء قطاع عام أو خاص حتى الأفراد بشأن الإنشاء والتعمير في مثل هذه المناطق، وخاصة منطقة شرق القاهرة -"ووادي حدرون".

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهدالقومي للبحوث الفلكية، هزتين أرضيتين خلال أسبوع، الأولى: وقعت يوم 14 نوفمبر بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر الجاري بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر.