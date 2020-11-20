شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم مهرجان التميز الرياضي الثالث 22 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات مهرجان التميز الرياضي في نسخته الثالثة، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، في الفترة من ٢٢ وحتي ٢٤ نوفمبر الجاري، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة- في تصريح - إن فاعليات المهرجان تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكداً على إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وحرصها على تبني المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية، نظراً لدورها الفعال في غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات وصقل شخصياتهم، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأكد عزيز، أن إدارة الجامعة أنهت استعدادتها لانطلاق فاعليات المهرجان بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، حرصاً على سلامة وصحة الطلاب، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم لتفعيل مختلف الأنشطة الطلابية التي يهتم بها الطلاب، والتى تساهم في خلق شخصياتهم وتكوين عقليتهم وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الرياضية، والفنية وغيرها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات المهرجان سوف تتضمن عدد من الألعاب الرياضية الجماعية المتمثلة في كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى الألعاب الفردية وتشمل تنس الطاولة، والكاراتية، وقوة الذراعين، وألعاب القوي، لافتا إلى أن فاعليات حفل ختام المهرجان ستقام يوم الثلاثاء ٢٤ نوفمبر الجاري، وسيتم توزيع الجوائز على الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولي.