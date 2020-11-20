شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضات «سيدي سالم المركزي» يحتفلن بعيد ميلاد مريضة بالفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأت هيئة التمريض مستشفى سيدي سالم المركزي، مريضة بالفشل الكلوي بالاحتفال بعيد ميلادها على سرير المرض بحجرة الغسيل الكلوي، حيث فوجئت المريضة بطاقم الممرضات يقمن بتزيين غرفتها وسريرها بالبالونات والأوراق المزركشة والقلوب وأوراق الزينة، ويتقدمن لها تورته كبيرة وشموع، وشارك المرضى والزوار وبعض الأطباء ومدير المستشفى في الاحتفال.
قال الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفى، إنه فوجىء بالممرضات يبلغوه برغبتهن في الاحتفال بعيد ميلاد إحدي المريضات، حيث يتصادف عيد ميلادها مع وجودها بسرير المرض في جلسة غسيل كلوي، وأردن أن يشعرنها بالبهجة والفرح، وأمام تلك اللفتة لم يتردد في الموافقة بل شاركهن الاحتفال.
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