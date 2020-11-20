شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم مؤتمرها الأول للموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الخميس، فاعليات المؤتمر الأول لإدارة الموارد البشرية بالجامعة تحت عنوان «التطوير البشري هدفنا»، والذى أقيم بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة بمدينة سوهاج.

أوضح رئيس جامعة سوهاج- في كلمته خلال المؤتمر- أن فكرة المؤتمر هي الأولي من نوعها على مستوي الإدارات في الجامعات المصرية، لافتا إلى أن الموارد البشرية هي الوسيلة التي تساهم في تطوير المهارات الوظيفية والشخصية الخاصة بالعاملين، وهي التي تقود عملية التغيرات والتطورات داخل أي منظمة سواء كانت تلك المنظمة حكومية أو خاصة، مؤكدا أن تدريب العاملين وتطويرهم يعد جزءاً من برنامج تطوير مهني شامل، إذ يساهم في تعزيز وتحسين قدرات العاملين بإلاستمرار مما يزيد من مهاراتهم ويساعدهم على الإبتكار.

وأكد محمد نصر، مدير عام الموارد البشرية بالجامعة، على أهمية القدرات التنافسية في العمل، فهي أهم الطرق للإرتقاء في نجاح المنظومة التعليمية، كما أن الإتحاد في العمل هو الضمانة الأساسية للحفاظ على القيم في ظل المتغيرات المتسارعة، مضيفاً بأن المؤتمر ناقش عدد من الموضوعات الهامة التي تعمل على النهوض بالجامعة مثل تطوير العمل بالقطاع الإداري، ونقل الخبرات من قدامي العاملين إلى العاملين الجدد، إلى جانب توحيد نمط العمل وتوثيق العلاقات الإجتماعية بين العاملين.

وأشار نصر، إلى أن المؤتمر ناقش ورقة بحثية هامه بعنوان «الإدارة بالأهداف» وذلك وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى معرفة الأعمال المنوط بها كل فرد في إطار خطة الموازنة العامة للدولة.

عقد المؤتمر بحضور كل من: الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، وممثلين من وزارة المالية والحسابات، وأمناء الكليات وعدد من العاملين .