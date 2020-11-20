شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مدرسة سودانية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح المستشار أحمد خليفة القنصل العام بالإنابة في أسوان، مقر مؤسسة نوبيل التعليمية بحي العقاد كأول مدرسة سودانية بأسوان وذلك بعد تجهيزها بحضور كمال أبو حسين نائب رئيس الجالية السودانية بمدينة أسوان وأعضاء مكتب الجالية بأسوان وأولياء أمور الطلاب وعدد من أبناء الجالية بأسوان حيث يبدأ العام الدراسي الأحد 22 نوفمبر 2020 . الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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