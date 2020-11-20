شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية.. سيولة مرورية بعد تصريف مياه الآمطار بالمحافظة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار لفتح الطريق أمام المرور، بطريق الكورنيش والشوراع الرئيسية، حيث شهد الكورنيش وأسفل كوبرى المندرة سيولة مرورية.

وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بجولة تفقدية على أماكن تمركز سيارات الشفط لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار.

ذلك وقد شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس هطول الآمطار الخفيفة والمتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، فى إطار موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المدينة وفق توقعات هيئة الآرصاد الجوية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس، تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.



الطرق الرئيسية



امطار خفيفة ومتوسطة



امطار متوسطة شرقا



امطار متوسطة وسط الاسكندرية



امطار متوسطة



تصريف المياه



سيولة مرورية



كوبرى المندرة 2