شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مدرسة الزراعة في دسوق بعد وفاة أحد العاملين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار جرى تعقيم مدرسة دسوق الثانوية الزراعية ورشها وتطهيرها بكافة أقسامها وحجراتها، حفاظا على الطلاب والطالبات والعاملين بها وفاة أحد العاملين بها متأثرا بإصابته بكورونا. تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق تطبيق حملات الرش والتعقيم بالمنشآت الحكومية بالمدينة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق برئاسة المهندس عبده عبدالمحسن، من خلال خطة عمل لتغطية كافة المؤسسات الحكومية والمدارس. وكشفت مصادر أن أعمال التطهير قائمة تباعا بكافة المؤسسات التعليمية والصحية والمنشات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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