شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الصناعية في أبوزنيمة تستعد لبدء المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا موسعا اليوم بقاعة الاجتماعات بمدينة أبورديس مع المجموعة المكلفة من قبل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حول الاستعدادات لبدء تنفيذ المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة.

وبعد عرض مفصل وشامل من مدير المنطقة الصناعية لكافة مميزات المنطقة وما تحتوية من كنوز محجرية وحدودها والمشروعات القائمة والمشروعات المقترحة والمرافق وكافة المطالب والاحتياجات، أكد المحافظ على أهمية المنطقة الصناعية وأنها من أهم المشروعات العملاقة بالمحافظة باعتبارها قاطرة التنمية إضافة لاعتبارها مورد هام من موارد الدخل القومى لعائدها الاقتصادى الكبير، وأن الدولة توليها اهتماما خاصا باعتبارها هدفا استراتيجيا لنهضة المنطقة.

كما أكدت مجموعة العمل على أهمية التنسيق فى مثل هذة اللقاءات، تمهيدا لعرض تقرير نهائى مفصل يضم كافة الاحتياجات وترجمتها فى صورة اعتمادات مالية للبدء الفورى للمشروعات المطلوبة، وذلك فى ظل توافر العديد من الطلبات من عدة مستثمرين للاستثمار الفورى فى المنطقة.

وفى نهاية اللقاء أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استمرار التنسيق بين مجموعة العمل للوقوف على المطالب النهائية قبل العرض على المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لتنفيذ المشروعات المطلوبة.