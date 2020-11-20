شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مدينة بلطيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قاد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم حملة موسعة لتطهير وتعقيم أبنية وشوارع مدينة مصيف بلطيم في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتقال فيروس كرونا. تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، مساء الخميس، أعمال التطهير والتعقيم بالطرق والشوارع الرئيسية والأماكن العامه والحيوية وحملات الرش والتعقيم، وتضمنت الحملة تعقيم شوارع المدينة والميادين الرئيسية بعد رش وتعقيم المبانى والمؤسسات الحكومية وذلك للحد من أي تداعيات لفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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