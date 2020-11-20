شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تحصيل 527 مليون جنيه للتصالح فى مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تحصيل مبلغ 527 مليونا و595 ألف جنيه، للتصالح في مخالفات البناء، من خلال 115 ألفا و388 طلب تصالح تقدم بها المواطنون بالمحافظة حتى الآن، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجاري.

قال المحافظ، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الإجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية وبخاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن مركز المراغة جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح، حيث بلغ عددها 14393 طلبا، يليه مركز المنشاة بعدد 14353 طلبا، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بعدد 13405 طلبات، وذلك حتى 19 نوفمبر الجاري .

أكد الفقي، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة السادسة مساءً لاستقبال طلبات المواطنين، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.