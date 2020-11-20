شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: التحالف المصري نجح في تحويل مجرى نهر روفيجي رغم الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن المرحلة الحالية لمشروع سد نهر روفيجي في تنزانيا أظهرت حجم العمل الذي يتم منذ فترة كبيرة من التحالف المصري.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن التحالف نجح في تحويل مجرى النهر رغم الصعوبات على أن تبدأ المرحلة الثانية في ظل محاولات لاستغلال فترة الفيضان.

وأضاف أن العمل داخل الموقع به 5700 عامل منهم 5100 عامل من تنزانيا ما يؤكد مدى العائد الاقتصادي لتنزانيا مشيرا إلى أن التحالف نجح في تخطي كافة الصعاب.

وأكد أن المشروع بعد انتهاءه سيغير شكل المنطقة بصورة كاملة، مؤكدا ان الخسائر كانت كبيرة في الأرواح بسبب الفيضان وسيعمل السد على حماية الأهالي.