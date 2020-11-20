شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: عمل عملاق للشركات المصرية بمشروع سد نهر روفيجي في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركات المصرية تقوم بعمل عملاق وعالمي في مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتايجر جورج، بدولة تنزانيا.

تابع في تصريحات تلفزيونية، أن الأعمال الكهربائية والميكانيكية لم يتم البدء بها في مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري، موضحا أنه يتم تصنيع التوربينات والمولدات والعمل يسير على قدم وساق.

وأشار شاكر إلى أن هناك حجم عمل هائل في سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، وعمليات الانتهاء تتم بشكل جيد للغاية، وسوف تستفاد تنزانيا من السد بإنتاج 2115 ميجا وات من الكهرباء، موضحا أن إنتاج السد العالي من الكهرباء يبلغ 2100 ميجا وات.

وقال إن مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا، سوف يتم الانتهاء منه في عام 2022/2023، مؤكدا أن المشروع سوف يُشرف مصر بالكامل بعد الانتهاء منه.