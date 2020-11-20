شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 5 أسواق عشوائية الأسبوع القادم لسوق التونسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة لنقل 5 أسواق عشوائية لسوق التونسى الجديد بالبساتين، المقرر افتتاحه الأسبوع القادم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية، ومكافحة الحرائق بها وتطوير المناطق العشوائية، خاصة أن سوق التونسى القديم كان يتسبب فى عدة مشاكل، منها التسبب فى حرائق عديدة.

وسوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف متر، وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، ويتكون السوق من 5 مبانى تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م إلى 50 م مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا سيضمهم سوق الخردة الذى سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها.

والسوق يتكون من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، تتراوح مساحة المحل بالسوق ما بين 35 م إلى 50 م مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية.

وروعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم، حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه، حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن موقع السوق القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، كما تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد، مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة، بالإضافة إلى أنه محاط أيضا بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية.