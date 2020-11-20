شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تفاصيل المشروع الوطنى للقراءة وفقا لرؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا إلى جميع المناطق الأزهرية باعتماد خطة استكمال فاعليات المشروع الوطنى للقراءة وفقا لرؤية مصر 2030.

ويستهدف المشروع توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقاتها وإنتاج الجديد منها، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافق مع رؤية الأزهر الشريف ورسالته كأحد المؤسسات الوطنية العريقة بجمهورية مصر العربية، حيث يرتكز المشروع على أربعة أبعاد ( التنافس المعرفي – المدونة الماسية - خاص بالجامعة ) – المعلم المثقف – المؤسسة التنويرية ) يتم بشأن التنافس المعرفي ما يلي :

اختيار افضل المحكمين للبعد الأول من أبعاد المشروع التنافس المعرفي ( منافسة في القراءة لطلبة المدارس المعاهد الأزهرية ) وهي التي يشترك فيها الطالب من خلال معهده، ويبدأ قراءة 30 كتاب باللغة العربية ويلخصها في مدونتي الإنجاز الأولى والثانية الخاصين بالتلخيص، ولا يتجاوز التلخيص صفحة واحدة ويكون واقيا بتقديم فكرة أساسية واضحة مع ذكر المعلومات الأساسية عن الكتاب ويتم اختيار المحكمين بالمنطقة بالمرحلة الأولى والثانية فقط طبقا للآلية التالية:

التصفيات الأولى : على مستوى المعهد الأزهرى :

محکمون مختارون من المعهد نفسه

تضم لجان التحكيم بالمعهد ( شيخ المعهد أو وكيل المعهد – أمين المكتبة – معلم أول أو معلم مادة اللغة العربية )

التصفيات الثانية على مستوى الإدارة التعليمية :

محكمون مختارون من المنطقة التعليمية

تضم لجان التحكيم في أحد الموجهين الأوائل لمادة اللغة العربية – أحد موجهي مادة اللغة العربية – أحد موجهي المكتبات ) وبالنسية للمرحلة الثالثة من التصفيات النهائية يتم الترشيح لها بالتنسيق مع رئاسية قطاع المعاهد الأزهرية وهي التصفيات على مستوى المنطقة

التصفيات الثالثة : على مستوى المنطقة الأزهرية

: محکمون مختارون من مؤسسة الأزهر الشريف

تضم لجان التحكيم ( أحد موجهي العموم لمادة اللغة العربية – أحد الموجهين الأوائل لمادة اللغة العربية أحد الموجهين العموم – الأوائل بقسم المكتبات )

وبالنسبة للمرحلة الرابعة والخامسة يتم التحكيم عن طريق مؤسسة البحث العلمي ، واللجنة العليا للمؤسسة

التصفيات الرابعة : على مستوى الجمهورية ( 1 ):

محکمون مختارون من مؤسسة البحث العلمي.

التصفيات الخامسة : على مستوى الجمهورية (2 ): و اللجنة العليا من مؤسسة البحث العلمي

ويوجد الكتب بالتنافس المعرفي مجموعة من المعايير والتي منها :

عدد الكتب و كتاب باللغة العربية پلانم مستوى الطالب العمري واللغوي

– عدد الصفحات تتراوح ما بين 10 : 80 وفقا للصف الدراسي

: المحتوى : يمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة التي يستطيع الطالبه استيعابها و بستنی فقط ( المراجع سه دواوين الشعر – الكتب المقررة بالمناهج – المجلدات ) = التنوع

لا تقل المجالات المعرفية للكتب التي يفرزها الطالب

صفة الدراسي عن : مجالين في الصفين الأول والثاني الابتد الي

ثلاثة مجالات من الثالث حتى السادس الابدالي .

. خمسة مجالات من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي .

فنات المشاركين : أربع فتات على النحو التالي : ) الأول والثاني الابتدائي – الثالث حتى السادس الابتدائي – الأول حتى الثانى الإعدادي – الأول حتى الثالث الثانوي).