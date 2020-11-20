شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إنتاج اللقاحات يستغرق من 8 إلى 10 سنوات للتأكيد من الفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنتاج اللقاحات في الظروف الطبيعية يستغرق من 8 إلى 10 سنوات للتأكيد من الفاعلية والأمان على المصابين بمشاركة الشركات العالمية ومنها شركة فايزر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن الاجسام المناعية التي توافرت في أجسام الحيوانات بسبب اللقاح المصري كانت عالمية ومستمرة لفترات طويلة.

وفى سياق أخر، كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الخميس الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه فى القطاع الهندسى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، أعضاء اللجنة، بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وفى كلمته، أشاد الوزير بالجهود التى تقوم بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية، مطالبًا بمضاعفة أعداد الجوائز، وأنواعها اعتبارًا من العام القادم، مؤكداً على أهمية دعم البحث العلمى.

واقترح الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن يتم تخصيص عدد من الجوائز اعتبارًا من العام القادم لأفضل أوراق بحثية، وكذلك الأبحاث العلمية التى تساهم فى دعم الصناعة وربط البحث العلمي بالصناعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز علمية لأفضل أبحاث علمية للأساتذة فوق الستين لتحفيز العلماء والأساتذة، وخاصة فى المجالات المرتبطة بدعم الصناعة، مما يساهم فى تحسين ترتيب الجامعة من ناحية، ودعم البحث العلمى فى مصر من ناحية أخرى.

كما طالب الوزير بتخصيص جوائز علمية لأفضل مشروع تخرج للطلاب بالقطاع الهندسي طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط بحيث يكون ذو قيمة علمية.