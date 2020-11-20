شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: القيادة السياسية لديها قناعة تامة بالاستثمار فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن عدد الجامعات الحكومية زاد بنسبة 4 جامعات خلال 4 سنوات، وكان هناك 118 منهجا ودراسة، وزادت لتصل إلى 188 منهجا ودراسة، كما أن عدد الكليات في الجامعات الخاصة زاد لنسبة 36 كلية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وقال: "اليوم أصبح لدينا جامعات تكنولوجية وأهلية، وكان لدينا الجامعة المصرية اليابانية كجامعة أهلية وحيدة، واليوم لدينا 4 جامعات أهلية، وجاري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "أصبح لدينا الآن 4 فروع لجامعات دولية في مصر، الأرقام تقريبا زادت بنسبة 50% وهي نسبة كبيرة للغاية، وتحققت تلك الأرقام لوجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية، والتي أظهرت إيمانا بضرورة الاستثمار في البشر وإحداث نهضة تعليمية، وتحقيق رؤية مستقبلية في مصر، والدولة تحركت في تطوير البنية التحتية الإلكترونية قبل فيروس كورونا، وعندما جاءت الجائحة كانت مصر مستعدة".

وقال: "لدينا في مصر وزراء لا ينامون، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أن الوزراء بعضهم يذهب إلى بيته بعد الساعة 1 و 2 بعد منتصف الليل، ويجب أن نشيد بذلك المجهود، ولدينا الآن 400 عالم مصري من أكثر 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم، وهناك إنفاق كبير في البحث العلمي داخل مصر، وزاد تصنيف الجامعات المصرية الدولي الآن وفقا لتطبيق تلك السياسة".