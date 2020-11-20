شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة أعمال تطوير طريق المنصورية والرماية وشارع النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مسائية منذ قليل لتفقد نسب تنفيذ الأعمال في عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق احياء الهرم والعجوزة والدقي شملت موقف السرفيس بطريق المنصورية والرماية وتطوير شارع النيل وذلك في إطار المتابعة الدورية التي يتم تنفيذها للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم والدقى وجهاز السرفيس وهيئة النظافة .

وكانت تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والذى يعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعى الأهرام ومحمد انور السادات ( ترسا ) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال وازالة اى معوقات .

وأشار المحافظ إلى أنه جارى توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلي 40 متر بدلا من وضعه السابق بعرض 13 متر حيث كان يستخدم في الاتجاهين مما كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة لافتا أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وأكد محافظ الجيزة أنه جارى حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة السن الى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاة والجزيرة الوسطى حيث سيشهد الطريق تغيير حضاري يلمسه المواطنين .











































