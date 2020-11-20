شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "صحارى" للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهاد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتور محسن حمزة، الأستاذ بقسم التصوير، معرض الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التصوير، بعنوان "صحارى" بقاعة العرض الرئيسية بالكلية "يوسف كامل".

وتم افتتاح المعرض بحضور الدكتورة صفية القبانى، نقيب الفنانين التشكيليين، والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وبحضور الدكتور عاصم الإمبابى، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور شريف هنداوى، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية، والدكتورة فيروز سمير، والدكتور عمرو على، والدكتور محمد بنوى، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من أعضاء هيئة التدريس، والعديد من الطلاب والطالبات والمهتمين بالحركة الفنية .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.

وتم تنظيم معرض الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التصوير، بعنوان "صحارى" ضمن النشاط المجتمعى لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وخاصة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لنشر الوعى الفنى والعلمى، و لدعم الباحثين والموهوبين.

وخلال معرض "صحارى" اختار الفنان الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، الصحراء كموضوع فنى لمعالجته تشكيليا، من خلال الخامات المختلفة، وتظهر رغبته فى ايجاد أعمال فنية متنوعة الملمس، وقام الفنان بتوظيف العديد من الخامات، وتحقق التكامل فيما بينها، حيث استخدم الزجاج الملون المسطح، والزجاج المصهور فى الأفران الكهربائية، والسيراميك، وتم توظيف قطع الفسيفساء لربط العناصر فى بعض الأعمال، وتم استخدام ألوان السيراميك التى تم صهرها ومزجها مع الزجاج المنصهر والفسيفساء، كما احتوى المعرض على أعمال تتداخل فيها عناصر بيئة الصحراء، مثل الصخور والكثبان الرملية الناعمة والتكوينات الحجرية.