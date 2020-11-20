شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد الإمام الشافعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، مسجد الإمام الشافعى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يتفقد الوزيران ومحافظ القاهرة أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعى والتى تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكى بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

وفى نفس السياق قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بكافة المساجد بعنوان "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره" وذلك بمناسبة افتتاح المسجد اليوم، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

كما تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 49 مسجدا جديدًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه فى 81 يومًا فقط 501 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة، قائلة:" وذلك فى سبيل الوفاء بواجبها فى عمارة بيوت الله "عز وجل"، وفى أبلغ رد عملى للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين"، وقالت الوزارة، إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتى الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها , قصد نشر الفكر الإسلامى الوسطى الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أى سيطرة على بيوت الله "عز وجل".