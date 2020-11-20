شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية الآن.. هطول أمطار المتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس هطول الآمطار الخفيفة والمتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المدينة وفق توقعات هيئة الآرصاد الجوية.

وكثفت الآجهزة التنفيذية أعمال شفط وتصريف مياه الآمطار لفتح الطريق أمام المرور، وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بجولة تفقدية على أماكن تمركز سيارات الشفط لمتابعة أعمال تصريف مياه الآمطار .

وقد رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس، تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.



الطرق الرئيسية



امطار خفيفة ومتوسطة



امطار متوسطة شرقا



امطار متوسطة وسط الاسكندرية



امطار متوسطة



تصريف المياه



رئيس شركة الصرف الصحى



كوبرى المندرة



كورنيش الاسكندرية



كورنيش سيدى بشر



محور المحمودية



سيارات الشفط



شارع الاقبال