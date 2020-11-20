شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: الإصابة بكورونا لا توفر مناعة دائمة ضد الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة العالمية: الإصابة بكورونا لا توفر مناعة دائمة ضد الفيروس

الصحة تحذر: الأماكن المغلقة والتهوية غير الجيدة مناخ جيد لانتقال عدوى كورونا

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ64 ألف مواطن بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة بالنصف الأول من نوفمبر

الصحة العالمية: لا علاقة بين تغير درجات الحرارة وانتشار كورونا

التعليم تحدد رسوم التقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" 160دولارا للابتدائى

توقعات بسقوط أمطار على القاهرة وعدم استقرار حالة الطقس غدا

التعليم تحدد خطوات التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج إلكترونيا

اتفاق بين التأمينات والإسكان على عدم مطالبة حاجزى الوحدات بـ"برنت تأميني"

"التعليم" منحتين مقدمتين من الحكومة الفرنسية للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة

وزيرة التضامن: دعم الأسر الأولى بالرعاية بـ2 مليار جنيه خلال جائحة كورونا

المترو يناشد الركاب استخدام الكارت الذكى بدلا من التذاكر للوقاية من كورونا

غدا أمطار بكافة الأنحاء غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية ومتوسطة بالقاهرة

الزراعة 125 ألف رأس ماشية و6.8 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوم

الصحة تكشف آليات تأمين المنازل من عدوى كورونا

التموين تعلن صرف 55% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن