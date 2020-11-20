شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مصر لديها نموذج أكثر من رائع في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وجائحة كورونا "مش أول ولا أخر مرة" نرى فيها هذا النوع، مؤكدا نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وقال خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن المشاهدات الآن توكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان أقوى في فترات سابقة مما نشهده حاليا.

وتابع، أننا نحاول قدر المستطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعات بداية من دخول الطالب الحرم الجامعي وصولا إلى المدرج، مشيرا إلى أن المرحلة العمرية في حياة الطالب الجامعي فارقة ولا تحتمل إهدار عام.