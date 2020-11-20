شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر الأولى أفريقيا فى أبحاث كورونا وتتفوق على إسرائيل وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر المركز الأول على أفريقيا والشرق الأوسط فى أبحاث الاكلينيكية المقدمة حول فيروس كورونا وتتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران.

وأكد خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أنه لا يوجد ملف إلا ورئيس الجمهورية " واخد باله من كل التفاصيل فيه" وخصوصا التعليم للارتقاء بالمستوى التعليمي المصري.

وأشار، إلى أن اللحظة التي كنا نرى فيها الضغط على النظام الصحي في أوروبا وأمريكا قبل وصول الجائحة كورونا لمصر كانت من اللحظات الصعبة، كنا حريصين إننا ما نضيعش الطلاب والعام الدراسي مع إننا شوفنا دول كتير نظامها التعليمي اتلغبط.

ومن جانب أخر، قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمدة طوكيو تخرجت من كلية الآداب جامعة القاهرة، وسافرت بنفسى لتسليمها الشهادة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، لدينا أنظمة تعليمية مختلفة ولابد من نوفير الخدامات التعليمية الجيدة ولدينا أيضا مشروعات ضخمة الآن نعمل عليها ما بين جامعات أهلية حكومية وخاصة للتعليم الجيد في مصر.

وأشار، وزير التعليم العالى إلى أننا نستهدف إنشاء جامعات أهلية كفروع للجامعات الحكومية العريقة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا أدخلنا الكثير من التخصصات الجديدة على النظام التعليمي في الجامعات المصرية العريقة.