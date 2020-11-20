"مستقبل وطن": مصر من الدول القلائل التي صرفت إعانات للمواطنين جراء أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توجيه 100 مليار جنيه، للعمالة غير المنتظمة، بالمرحلة الثانية من المُستفيدين، يعكس حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائم على مصالح العمالة المصرية، في ظل المعاناة التي يتعرضون لها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "منظور"، في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقف بجوار المواطن المصري البسيط ويضعه على قائمة أولوياته بما لا يدع مجالاً للشك بمتابعة الرئيس لحجم الضرر التي تعرضت لها العمالة غير المنتظمة بعقد سلسلة من الاجتماعات المُتتالية والمُستمرة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والوزارات المعنية، منذ بداية الأزمة لبحث ودراسة كيفية تخفيف الأعباء عن الفئات المُتضررة،

وأشار إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه في المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة, وبلغ عدد المستفيدين 1.6 مليون عامل.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر من الدول القلائل التي صرفت منح للمواطنين في حين أن هناك دولا كبيرة سرحت العمالة والموظفين، مُشيرًا إلى أن بالرغم من التأثير الواقع بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الوباء سيتسبب في وقوع ما بين 70 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر، إلا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة.