1185 عمارة.. المستشار الإعلامي للحكومة ينشر صورًا لمشروع الإسكان الاجتماعي بـ"حدائق أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صورًا لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك". وقال يونس، إن المشروع يحتوي على 1185 عمارة للإسكان الاجتماعى تنفذها وزارة الإسكان. وقال المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، هناك من ينتقد المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتقدم للحصول على وحدة، مطالبًا المتقدمين والمواطنين بتحري المعلومات، وعدم الانصياع للكارهين على حسب تعبيره، قائلا: "ألف مبروك وتحيا مصر. 1 of 63

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