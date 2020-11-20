المصرية للمطارات تتسلم شهادة تجديد الأيزو ISO ٩٠٠١ / ٢٠١٥ لمقر الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تسلم الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمقر الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS .

وأكد محجوب، أن حصول الشركة على شهادة الأيزو يعد خطوة نجاح نحو تحقيق أهداف الشركة من أجل تحسين عملياتها وتقديم أفضل خدمة على مستوى مطاراتنا فى أنحاء الجمهورية، وتأكيدا ًعلى إلتزام الشركة بأعلى المستويات التى تؤهلها للتنافس بقوة على المستوى المحلى والإقليمي.

من جانبه عبر قال الدكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة، إن حصول مقر الشركة على شهادة الأيزو بعد حصول مطارى شرم الشيخ والغردقة على نفس الشهادة تتويجا للجهود المبذولة.

وتابع:"قريبا مطار برج العرب الدولى يحصل علي نفس الشهادة، مشيرا إلى قدرة نظام الجودة على تلبية الاحتياجات وتطوير الخدمات بفاعلية مع توفير الوقت والنفقات".