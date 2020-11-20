شكرا لقرائتكم خبر عن وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة القليوبية بالإشتراك مع الهيئة العامة للطرق والكباري، إغلاق كوبري كفر الجزار المعدني المتحرك على نهر النيل ببنها، ابتداء من مساء اليوم الخميس، ولمدة أسبوع لعمل صيانة له.

ورصدت «المصري اليوم»، وضع الهيئة عدد من اللافتات الإرشادية الدالة على غلق الكوبري، وتوجيه قائدوا السيارات إلى الطريق البديل، بداية من مدخل بنها على الطريق الزراعي، وذاك للوصول إلى منطقة كفر الجزار والقرى التي تقع في البر المقابل لمدينة بنها، مثل بطا وميت الحوفيين وغيرها من قرى مركز بنها التي كان يربطها الكوبري بالمدينة، بينما يظل الكوبري مفتوحا للمشاة طوال فترة الصيانة.

كانت المحافظة أعلنت أنه في اطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القليوبية والهيئة العامة للطرق والكباري، وبناء على تعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمعاينة كوبري كفر الجزار المعدنى المتحرك على النيل، حيث تلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية فقد قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإرسال فريق عمل لمعاينة الكوبري.

وتابع البيان «وبناء عليه فقد تقرر غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارا من مساء الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، مشيرا إلى أنه بناء عليه وجه المحافظ بالتنسيق مع اللواء عبدالعظيم محمد مدير مرور القليوبية لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من والى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من اعمال صيانة كوبري كفر الجزار مع التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات ارشادية للمواطنين.

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها

وضع لافتات إرشادية لقائدي السيارات مع بدء غلق كوبري كفر الجزار المعدني ببنها